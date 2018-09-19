Новые жертвы: в Барнауле сбили еще двух человек

Первое ДТП произошло в 12:15 в центре Барнаула, на пресечении Комсомольского проспекта с улицей Партизанская. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 39-летнего водителя сбил 68-летнюю женщину. Пешеход получила травмы, ее увезли в горбольницу № 1
Во втором случае пожилую женщину сбил грузовик HINO во дворе дома на улице Челюскинцев, 69. Пешеход также получила травмы, ее доставили в больницу.
Полицейские проводят проверку.
Напомним, утром 19 сентября в Барнауле автобус насмерть сбил женщину, а позднее под колеса Nissan попал мужчина.