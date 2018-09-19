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Новые жертвы: в Барнауле сбили еще двух человек

В Барнауле в обед 19 сентября под колеса автомобилей попали два человека, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП Комсомольский-Партизанская.
ДТП Комсомольский-Партизанская.
Анастасия Войткевич в vk.com/barneos22

Первое ДТП произошло в 12:15 в центре Барнаула, на пресечении Комсомольского проспекта с улицей Партизанская. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 39-летнего водителя сбил 68-летнюю женщину. Пешеход получила травмы, ее увезли в горбольницу № 1

Во втором случае пожилую женщину сбил грузовик HINO во дворе дома на улице Челюскинцев, 69. Пешеход также получила травмы, ее доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, утром 19 сентября в Барнауле автобус насмерть сбил женщину, а позднее под колеса Nissan попал мужчина.

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