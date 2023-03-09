Новую электричку с USB и видеонаблюдением запустят в Алтайском крае

Электропоезд ЭПЗД приобрели в рамках инвестиционной программы РЖД. В нем шесть вагонов, всего 640 посадочных мест.
Площадь тамбуров в поезде увеличили, установили новые сидения. На электричку можно прикрепить велосипед. А в салоне — подзарядить мобильные устройства с помощью USB разъемов.
Электропоезд оснастили климатконтролем с системой обеззараживания воздуха, улучшили освещение и шумоизоляцию. Поставили видеокамеры. С их помощью машинист может контролировать как помещения в составе поезда, так и внешний периметр.
Важная особенность этого состава — доступность для маломобильных пассажиров. В вагонах есть четыре подъемника для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске.
Чтобы вызвать локомотивную бригаду для помощи с посадкой — нужно нажать на соответствующую кнопку.
Также предусмотрены места для крепления кресел-колясок, специально оборудованные санузлы, навигация для слабовидящих пассажиров.
Ранее стало известно, что общественный транспорт за счет федерального бюджета вновь не доедет до Алтайского края.