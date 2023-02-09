Более 50 новых школьных автобусов получили сельские районы Алтайского края

Новые школьные автобусы закупили для 34 сельских районов Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

55 новых автобусов марки ГАЗ отправляют в сельские районы с начала февраля. 32 «Газели» модификации «Бизнес» и 23 автобуса «Газель Next» закупили в 2022 году. На их покупку из федерального бюджета выделили более 134 млн рублей.

Новые школьные автобусы получили 34 сельских района. Власти надеются, что они решат проблему с нехваткой транспорта для подвоза детей в школы и детские сады.

«Остро стоит вопрос с подвозом дошкольников с окраин села в Новопокровскую школу имени Немтинова. В Хлеборобной школе Быстроистокского района подвоз детей осуществляется из соседнего поселка Смоленское, полученный транспорт тоже поможет решить вопросы доставки ребят», — отметила начальник отдела администрации этого муниципалитета по образованию и молодежной политике Марина Дудникова.

Ранее стало известно, что в Барнауле сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей автобусов на соблюдение ПДД.