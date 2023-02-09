9 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Более 50 новых школьных автобусов получили сельские районы Алтайского края

Новые школьные автобусы закупили для 34 сельских районов Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Школьные автобусы.
Школьные автобусы.
educaltai.ru

55 новых автобусов марки ГАЗ отправляют в сельские районы с начала февраля. 32 «Газели» модификации «Бизнес» и 23 автобуса «Газель Next» закупили в 2022 году. На их покупку из федерального бюджета выделили более 134 млн рублей.

Новые школьные автобусы получили 34 сельских района. Власти надеются, что они решат проблему с нехваткой транспорта для подвоза детей в школы и детские сады.

«Остро стоит вопрос с подвозом дошкольников с окраин села в Новопокровскую школу имени Немтинова. В Хлеборобной школе Быстроистокского района подвоз детей осуществляется из соседнего поселка Смоленское, полученный транспорт тоже поможет решить вопросы доставки ребят», — отметила начальник отдела администрации этого муниципалитета по образованию и молодежной политике Марина Дудникова.

Ранее стало известно, что в Барнауле сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей автобусов на соблюдение ПДД.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость