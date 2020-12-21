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Автоновости

Новую остановку в Барнауле «забаррикадировали» машинами

С 21 декабря в Барнауле изменили схемы движения автобусов № 60, № 65, № 120. Теперь они будут проезжать по ул. Взелетной, но новая остановка оказалась к этому не готова, сообщили местные жители в группе Barnaul22.

Автобусная остановка на Взлетной в Барнауле.
Автобусная остановка на Взлетной в Барнауле.
Barnaul22

Остановку на ул. Взлетной, 99 не очистили от снега, а также автовладельцы не убрали припаркованные рядом с ней машины.

Автобусная остановка на Взлетной в Барнауле.
Автобусная остановка на Взлетной в Барнауле.
Barnaul22

Напомним, изменение маршрутов должно помочь улучшить транспортное обслуживание новых кварталов и снизить загруженность пересечения ул. Сергея Ускова с малым Павловским трактом.

Как оказалось, подобные проблемы есть и в других частях города.

«В Научном городке не только остановки не очищены, а наоборот засыпаны снегом с дороги. Сами дороги тоже не готовы после снегопада. Видимо, маршрутки у нас все вездеходы. А пассажиров можно и в сугроб высаживать», — пишет одна из участниц сообщества.

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