Новую остановку в Барнауле «забаррикадировали» машинами

С 21 декабря в Барнауле изменили схемы движения автобусов № 60, № 65, № 120. Теперь они будут проезжать по ул. Взелетной, но новая остановка оказалась к этому не готова, сообщили местные жители в группе Barnaul22.

Остановку на ул. Взлетной, 99 не очистили от снега, а также автовладельцы не убрали припаркованные рядом с ней машины.

Автобусная остановка на Взлетной в Барнауле. Barnaul22

Напомним, изменение маршрутов должно помочь улучшить транспортное обслуживание новых кварталов и снизить загруженность пересечения ул. Сергея Ускова с малым Павловским трактом.

Как оказалось, подобные проблемы есть и в других частях города.