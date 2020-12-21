Новую остановку в Барнауле «забаррикадировали» машинами

Остановку на ул. Взлетной, 99 не очистили от снега, а также автовладельцы не убрали припаркованные рядом с ней машины.
Напомним, изменение маршрутов должно помочь улучшить транспортное обслуживание новых кварталов и снизить загруженность пересечения ул. Сергея Ускова с малым Павловским трактом.
Как оказалось, подобные проблемы есть и в других частях города.
«В Научном городке не только остановки не очищены, а наоборот засыпаны снегом с дороги. Сами дороги тоже не готовы после снегопада. Видимо, маршрутки у нас все вездеходы. А пассажиров можно и в сугроб высаживать», — пишет одна из участниц сообщества.