Почему не все водители на Алтае смогут воспользоваться новыми правилами оформления ДТП

Если между водителями есть разногласия, то европротокол можно использовать только если ДТП и его координаты зафиксировала система ЭРА-ГЛОНАСС. Однако она стоит лишь на новых машинах, а в Алтайском крае автопарк один из самых старых в стране, поэтому воспользоваться новой возможностью смогут далеко не все автомобилисты.

В правилах есть альтернатива: зафиксировать ДТП и его координаты можно специальным мобильным приложением Российского союза автостраховщиков (РСА). Но его еще пока только разрабатывают. Когда его запустят, пока неизвестно.

Другим нововведением, также заработавшим с 1 июня, автолюбители Алтайского края смогут воспользоваться уже сейчас: лимит выплат по европротоколу вырос с 50 до 100 тыс. рублей.

Что такое европротокол?

Это оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции. Водители могут самостоятельно зафиксировать происшествие и быстро покинуть место аварии, не создавая заторов на дороге. Такая практика широко применяется во многих странах мира, она ежегодно экономит водителям тысячи часов.

Европротокол можно использовать если в аварии участвуют лишь два автомобиля, нет пострадавших, у обоих водителей есть полис ОСАГО. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, следует звонить в ГИБДД. Подробнее читайте в нашем разборе.

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