Почему не все водители на Алтае смогут воспользоваться новыми правилами оформления ДТП

С 1 июня изменились правила оформления ДТП по европротоколу. Теперь аварию можно оформить без сотрудников ДПС даже если водители не пришли к единому мнению, кто из них виноват в инциденте. Однако в новом механизме есть нюансы.
Если между водителями есть разногласия, то европротокол можно использовать только если ДТП и его координаты зафиксировала система ЭРА-ГЛОНАСС. Однако она стоит лишь на новых машинах, а в Алтайском крае автопарк один из самых старых в стране, поэтому воспользоваться новой возможностью смогут далеко не все автомобилисты.
В правилах есть альтернатива: зафиксировать ДТП и его координаты можно специальным мобильным приложением Российского союза автостраховщиков (РСА). Но его еще пока только разрабатывают. Когда его запустят, пока неизвестно.
Другим нововведением, также заработавшим с 1 июня, автолюбители Алтайского края смогут воспользоваться уже сейчас: лимит выплат по европротоколу вырос с 50 до 100 тыс. рублей.
Что такое европротокол?
Это оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции. Водители могут самостоятельно зафиксировать происшествие и быстро покинуть место аварии, не создавая заторов на дороге. Такая практика широко применяется во многих странах мира, она ежегодно экономит водителям тысячи часов.
Европротокол можно использовать если в аварии участвуют лишь два автомобиля, нет пострадавших, у обоих водителей есть полис ОСАГО. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, следует звонить в ГИБДД. Подробнее читайте в нашем разборе.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.