Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Авиадебоширов не пустят на борт

С 4 июня авиакомпании смогут внести в черные списки пассажиров, которые хулиганили на борту, отказывались выполнять распоряжения командира экипажа во время рейса или своим поведением угрожали безопасности воздушного судна. Авиадебоширам, которые попадут в черный список, перевозчик может отказать в перелете в дальнейшем.

Исключение сделают только в случае, если у человека нет другого способа вернуться на домой, кроме как на самолете. Тогда компания обязана будет принять его на борт.

Поправки в Воздушный кодекс внесли в конце 2017 года из-за многочисленных сообщений о конфликтах пассажиров с членами экипажа. Теперь при возникновении такой ситуации командир самолета должен будет сразу проинформировать руководство авиакомпании. Дебоширу на борту вручат официальную бумагу с предупреждением за подписью командира экипажа. Оспорить решение авиакомпании можно будет в суде.

Продукты с цветной маркировкой

С 1 июня в России начнут маркировать продукты по системе "светофор". На упаковках с продуктами питания летом 2018 года начнут появляться зеленые, желтые или красные значки. Они укажут на концентрацию соли, сахара и жирных кислот. С начала июня маркировать начнут мороженое, сообщает Роспотребнадзор. Остальные производители могут подключиться к проекту тогда, когда будут готовы.

Абонент без анонимности

С 1 июня изменятся правила выдачи SIM-карт: в силу вступают поправки в федеральный закон "О связи". Теперь пользоваться мобильной связью смогут только те абоненты, которые предоставили достоверную информацию о себе.

Операторы смогут активировать только те SIM-карты, которые закреплены за конкретным человеком. Анонимных пользователей должны будут отключить с начала июня.

Без буквы "Ш", но с новой разметкой

С 1 июня решено отменить требование об обязательном нанесении наклейки со знаком "Ш" на стекло автомобиля с шипованной резиной. В ГИБДД решили, что наклейка не помогает водителям вычислять передний путь следующего автомобиля, следовательно бесполезна.

Также летом изменятся правила оформления европротокола для владельцев полиса ОСАГО. Если в аварии никто не пострадал, теперь автовладельцам не придется дожидаться экипажа ГИББД. Достаточно будет сделать фотографии или видеозапись, чтобы зафиксировать факт ДТП. После этого машины нужно оперативно убрать с проезжей части. При этом лимит выплат по европротоколу увеличат с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

С 1 июня 2018 года в силу вступит новый государственный стандарт дорожной разметки. На дорогах появятся желтые полосы, которые запрещают обгон, синие полосы, обозначающие направление движения на перекрестке, "вафельная" плитка для борьбы с заторами на перекрестках. Появится знак заправки электрического автомобиля.

Обвиняемый сможет обратиться к суду присяжных

С июня расширится состав преступлений, которые подпадают под действие суда присяжных. Перечень пополнят сразу несколькими статьями: об убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть потерпевшего, а также о посягательстве на жизнь государственных или общественных деятелей, сотрудников суда или правоохранительных органов.

Обвиняемый сам сможет решить, привлекать ли суд присяжных к рассмотрению дела или нет.

Бизнес станет прозрачнее

1 июня 2018 года на официальном сайте ФНС России запустят новый сервис проверки контрагентов "Прозрачный бизнес". На нем можно проверить, есть ли у контрагента долги и налоговые нарушения, узнать финансовое состояние компании.

Сведения, которые будут размещены в сервисе, теперь не составляют налоговую тайну. На сайте будут размещать название компании, ее ИНН, сумму задолженности по штрафам, сведения о налоговых правонарушениях, о средней численности работников, сумма доходов и расходов по данным финансовой отчетности организации за год и другое.

Новые квитанции ЖКХ

В июне россияне будут оплачивать услуги ЖКХ по новой квитанции, в которой намного больше информации, чем в прежней. В отдельной строке будет указан расчет платы за коммунальные ресурсы на СОИ — содержание общего имущества. В отдельных столбцах — сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании, ТСЖ, ЖКХ и др), размер повышающего коэффициента и размер задолженности.

Жесткие требования к должникам

С июня ужесточаются требования к оформлению займов. Раньше заключать письменный договор с кредитором нужно было, если сам заем в 10 раз превышал минимальный размер оплаты труда. Теперь такой договор стороны должны будут подписать, если сумма займа составляет больше 10 тыс. рублей. Если сделка была заключена в устной форме, то подтвердить ее нужно будет выпиской из банка.

Если же ранее кредит был оформлен под очень высокий процент в организации, кредитованием вообще-то не занимающейся, с лета 2018-го по решению суда такой процент может быть уменьшен. Теперь можно взять кредит в банке, чтобы погасить предыдущую задолженность, но только в одной финансовой организации.

С 1 июня кредитор, уступивший долг третьей стороне, больше не несет ответственности, если долговое требование окажется недействительным. Для этого, впрочем, кредитору нужно будет доказать, что он не знал об этом обстоятельстве.

Если же долг был приобретен на торгах, победитель аукциона теперь сможет добиться изменения условий договора, если после торгов ЦБ изменит ключевую ставку.