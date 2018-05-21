В июне жители Алтайского края будут оплачивать услуги ЖКХ по новой квитанции

Форму платежного документа в приказе называют примерной. Тем не менее, именно в таком виде он зарегистрирован Минюстом.

В новой квитанции намного больше информации, чем в прежней. В отдельной строке будет указан расчёт платы за коммунальные ресурсы на СОИ — содержание общего имущества. А в отдельных столбцах — сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании, ТСЖ, ЖКХ и др), размер повышающего коэффициента и размер задолженности.

Приказ вступает в силу 26 мая. При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утратила силу.

Председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин информацию о новом бланке квитанции получил только 20 мая и сказал, что до 27 мая ТСЖ уже должно раздать жильцам документ в нового формата.

Константин Емешин,

председатель ТСЖ "Красноармейский, 53":

— Нас в Барнауле спасает только то, что расчеты и изготовление квитанций делает вычислительный центр и система "Город".

В этом году федеральные власти уже второй раз обращаются к теме квитанций. В апреле президент РФ подписал закон, который запрещает размещать на квитанциях коммерческую рекламу.

Мотивировали это тем, что гражданам надо обеспечить получение нужной информации — чтобы она не смешивалась с рекламой. Тем не менее, социальную рекламу и справочно-информационные сведения на квитанциях размещать можно.