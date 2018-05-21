В июне жители Алтайского края будут оплачивать услуги ЖКХ по новой квитанции

Уже в конце мая жители Алтайского края, как и других регионов страны, получат новые и более информативные квитанции на оплату услуг ЖКХ. Это следует из приказа Минстроя РФ, который зарегистрировал Минюст России 14 мая и тем самым утвердил новый бланк платежного документа.
Форму платежного документа в приказе называют примерной. Тем не менее, именно в таком виде он зарегистрирован Минюстом.
В новой квитанции намного больше информации, чем в прежней. В отдельной строке будет указан расчёт платы за коммунальные ресурсы на СОИ — содержание общего имущества. А в отдельных столбцах — сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании, ТСЖ, ЖКХ и др), размер повышающего коэффициента и размер задолженности.
Приказ вступает в силу 26 мая. При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утратила силу.
Председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин информацию о новом бланке квитанции получил только 20 мая и сказал, что до 27 мая ТСЖ уже должно раздать жильцам документ в нового формата.
Константин Емешин,
председатель ТСЖ "Красноармейский, 53":
— Нас в Барнауле спасает только то, что расчеты и изготовление квитанций делает вычислительный центр и система "Город".
В этом году федеральные власти уже второй раз обращаются к теме квитанций. В апреле президент РФ подписал закон, который запрещает размещать на квитанциях коммерческую рекламу.
Мотивировали это тем, что гражданам надо обеспечить получение нужной информации — чтобы она не смешивалась с рекламой. Тем не менее, социальную рекламу и справочно-информационные сведения на квитанциях размещать можно.
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