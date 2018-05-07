Летом в России начнут маркировать продукты по системе "светофор"

На упаковках с продуктами питания летом 2018 года начнут появляться зеленые, желтые или красные значки. Они укажут на концентрацию соли, сахара и жирных кислот. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве сообщили, что это будет пилотный проект по добровольной маркировке. Роспотребнадзор уже разработал методические рекомендации для производителей.
Проект подразумевает, что в магазинах появятся отдельные полки, на которых будет выставлена промаркированная цветами светофора продукция. Крупные ретейлеры и производители сообщили ведомству, что готовы присоединиться к эксперименту.
Индикация позволит потребителю "сделать осознанный выбор" при покупке продовольственных товаров, считают чиновники. В результате формировать здоровый рацион питания станет проще.
Об этой идее Роспотребнадзор сообщал еще в 2017 году. Тогда в качестве основной причины, почему необходима маркировка "светофор", называли тот факт, что в России четверть взрослого населения страдает ожирением.
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