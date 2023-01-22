О перспективах автозапчастей на российском рынке рассказал эксперт

По его словам, вопрос возвращения других крупных брендов остается открытым по причине экономических и логистических нюансов.

В настоящее время, говорит эксперт, в Россию по программе параллельного импорта поставляется примерно 10−15% от реально необходимого количества запчастей.

В стране при всем этом сохраняется нехватка запасных частей для ремонта автомобилей европейских, американских и японских брендов. Спрос на рынке очень большой.

«Многие автопроизводители хотели бы возобновить поставки. Но санкции и сложные, а главное, дорогие логистические цепочки, пока не позволяют выстроить оптимальные перспективы», — отмечает Иванский.

Также специалист считает, что количество запчастей, вероятно, будет пополняться за счет параллельного импорта. Отечественные дилеры успешно находят варианты идеально совместимых запасных частей.

Сложности заключаются в поиске комплектующих для премиум-сегмента, а вот с автомобилями экономкласса все обстоит намного проще.

«Возможно, постепенно будет налаживаться производство аналогов на территории нашей страны. То, что мы не сможем выпускать сами, будем ввозить по параллельному импорту», — заключает автоэксперт.

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