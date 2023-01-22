22 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

О перспективах автозапчастей на российском рынке рассказал эксперт

Возобновление Toyota прямых поставок запчастей — хороший знак, сообщает «Известиям» руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.

Запчасти.
Запчасти.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По его словам, вопрос возвращения других крупных брендов остается открытым по причине экономических и логистических нюансов.

В настоящее время, говорит эксперт, в Россию по программе параллельного импорта поставляется примерно 10−15% от реально необходимого количества запчастей.

В стране при всем этом сохраняется нехватка запасных частей для ремонта автомобилей европейских, американских и японских брендов. Спрос на рынке очень большой.

«Многие автопроизводители хотели бы возобновить поставки. Но санкции и сложные, а главное, дорогие логистические цепочки, пока не позволяют выстроить оптимальные перспективы», — отмечает Иванский.

Также специалист считает, что количество запчастей, вероятно, будет пополняться за счет параллельного импорта. Отечественные дилеры успешно находят варианты идеально совместимых запасных частей.

Сложности заключаются в поиске комплектующих для премиум-сегмента, а вот с автомобилями экономкласса все обстоит намного проще.

«Возможно, постепенно будет налаживаться производство аналогов на территории нашей страны. То, что мы не сможем выпускать сами, будем ввозить по параллельному импорту», — заключает автоэксперт.

Ранее стало известно, какие китайские автомобили стали самыми популярными у россиян.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость