О риске нового топливного кризиса предупредили автомобилистов

Счетная палата (СП) России в своем отчете по итогам 2020 года предупредила россиян о риске нового топливного кризиса, сообщает ТАСС .

«К укрупненным проблемным областям проверок относятся следующие факторы. Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — говорится в отчете.

Счетная палата уже направила обращение правительство, в котором рекомендовало поручить Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и нефтяными компаниями «обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года», пишет Lenta.ru.

Ранее кабмин согласовал корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая для удержания цен на бензин на заправках в пределах инфляции.

Также в Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин в марте. Рост цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта связан с рядом фактором, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в ведомстве.