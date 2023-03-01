О риске при проезде кругового перекрестка по новым правилам предупредил эксперт

Главный риск для водителей — на таких местах может не оказаться необходимых знаков, что может спровоцировать ДТП, указывает Lenta.ru со ссылкой на главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова.

Проблема заключается в том, что за последние 12 лет это уже четвертое изменение подходов и формулировок.

Круговое движение необязательно должно иметь форму традиционного круга. Оно может быть овальным, вытянутым, даже квадратным. Поэтому зачастую водители, которые впервые оказались в этом месте, могут и не заметить, что выехали на перекресток с круговым движением.

Новые правила вступили в силу с 1 марта.

Теперь водитель, въезжающий на перекресток по неглавной дороге должен уступить дорогу тому, кто движется по кругу.

Водитель будет иметь преимущество в том случае, если он въезжает на перекресток с круговым движением со знаком «Главная дорога» или «Направление главной дороги». Тот, кто едет по кругу, должен будет ему уступить.

В том случае, если знаков никаких нет, то преимущество остается за тем, кто едет по кругу.