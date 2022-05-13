О штрафах за парковку под окнами напомнили россиянам

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук напомнил россиянам о штрафах за парковку во дворе, сообщает радио Sputnik.

Парковаться прямо под окнами запрещено, согласно санитарным нормам, а оставлять машину с включенным двигателем во дворе дольше определенного времени запрещают Правила дорожного движения, напомнил эксперт.

«Есть регулирование в этой части: по СанПиН, парковать автомобили под окнами, то есть на расстоянии менее десяти метров от дома, нельзя, водителя могут оштрафовать на 500 рублей», — пояснил он.

За стоянку с работающим двигателем же могут оштрафовать на сумму от полутора до трех тысяч рублей. Парковка на газоне или на тротуаре около жилого дома также является административно наказуемой.

«Как правило, недовольные жильцы устраивают ограждение рядом с многоквартирным домом, то есть парковочные места демонтируют. Кроме того, возможна фото- и видеофиксация того, что автомобиль припаркован в неположенном месте или стоит с включенным двигателем более пяти минут, после чего бывает письменное обращение в ГИБДД, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, чтобы был выписан штраф», — предупредил эксперт.

В Барнауле на нескольких участках запретят парковаться из-за строительства моста — в том числе в центре города.