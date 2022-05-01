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ТРЦ Galaxy в Барнауле отменил платную парковку — но не насовсем

Барнаульский ТРЦ Galaxy в соцсетях объявил о бесплатном доступе в подземный паркинг на летний период.

Парковка ТРЦ Galaxy.
Парковка ТРЦ Galaxy.
Анна Зайкова, altapress.ru

«С 30 апреля и на весь летний период организован свободный бесплатный доступ на подземный паркинг Galaxy!», — говорится в сообщении.

Режим работы крытой парковки с 8:30 до 22:00.

Напомним, платной крытая парковка в торговом центре стала зимой 2019 года.

Это решение было принято в связи с тем, что круглосуточный паркинг стал для многих автовладельцев излюбленным местом, где на лютые морозы можно безопасно оставить машину.

Администрация магазина решила ввести плату за стоянку, а также годовые и месячные абонементы для тех, кому удобно оставлять свой автомобиль на длительный срок.

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