Очевидцы: на алтайской трассе жестко столкнулись автомобили, пострадал пассажир.

Свидетели аварии пишут, что столкнулись Toyota и Honda CR-V. По их словам, на дороге много земли и глины. Водитель не справился с управлением. Одну из машин занесло и выбросило на встречную полосу.

На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у Toyota смяло боковую часть, а у Honda переднюю. По словам очевидцев, пострадала женщина, пассажир.

Напомним, 12 апреля в 15:30 на 138 км Чуйского тракта столкнулись КамАЗ и BMW X5. В ДТП погибла женщина.

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