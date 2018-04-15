Очевидцы: на алтайской трассе жестко столкнулись автомобили, пострадал пассажир.

На трассе в Алтайском крае недалеко от села Бехтемир 15 апреля столкнулись два автомобиля, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
Свидетели аварии пишут, что столкнулись Toyota и Honda CR-V. По их словам, на дороге много земли и глины. Водитель не справился с управлением. Одну из машин занесло и выбросило на встречную полосу.
На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у Toyota смяло боковую часть, а у Honda переднюю. По словам очевидцев, пострадала женщина, пассажир.
Напомним, 12 апреля в 15:30 на 138 км Чуйского тракта столкнулись КамАЗ и BMW X5. В ДТП погибла женщина.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.