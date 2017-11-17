На барнаульской дороге образовалась пробка из-за заглохшей фуры

В Барнауле 17 ноября на пересечении проспекта Калинина и улицы Северо-Западной заглох грузовик, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". Из-за него образовалась пробка.
Свидетели случившегося рассказали, что у фуры кончилась солярка.
Из-за этого образовалась пробка.
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