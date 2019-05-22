В маршрутках Алтайского края установят онлайн-кассы

С 1 июля весь общественный транспорт должен будет установить онлайн-кассы, напомнили в УФНС по Алтайскому краю. Сейчас терминалы есть только в электротранспорте и автобусах большой вместимости.

С 1 июля контрольно-кассовую технику обязаны установить все организации и индивидуальные предприниматели в том числе, работающие в сфере торговли, общепита и пассажироперевозок.

По прогнозным данным налоговой службы, до 1 июля онлайн-касс станет больше более, чем на 10 тысяч штук.

Как писал altapress.ru, пассажироперевозчики неоднозначно относятся к нововведению. По мнению президента некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николая Орлова, пресечь поток неучтенных денег онлайн-кассы не помогут.

«Сейчас водитель должен отдать пассажиру билет — документ строгой отчетности. Если он не делает этого сегодня, то что помешает ему не отбивать поездку в онлайн-кассе?», — считает Орлов.

Отметим, что каждая касса стоит от 20 тысяч рублей, а еще ежемесячно перевозчикам придется платить за интернет, с помощью которого они передают информацию в налоговую.

У руководства компании-перевозчика «Транс Лайн» также есть вопросы к терминалам. По мнению представителей компании, аппараты могут зависать из-за слабого сигнала, а пассажиры будут вынуждены толпиться, пока водитель каждого рассчитает.

«Для нас это дополнительные затраты, которые в конечном счете при очередном повышении стоимости проезда лягут на пассажиров», — рассказывал в интервью altapress.ru замдиректора компании Максим Зейберт.

По данным на 15 мая 2019 года на территории Алтайского края парк контрольно-кассовой техники составляет 39 тысяч машин, принадлежащих 14 668 налогоплательщикам.