От Барнаула до Горно-Алтайска: первый автопробег седельных тягачей JAC K7

Компания BIG MACHINE (БИГ Машин) и JAC Motors (Джак Моторс) организуют первый автопробег флагманских седельных тягачей JAC К7. 26 июня автомобили стартуют от кафе «Облепиха» на выезде из г. Барнаула, и первой остановкой будет кафе «Горная страна» в г. Бийске. 27 июня тягачи уже будут представлены в г. Горно-Алтайске около столовой в районе аэропорта по адресу: Трактовая, 21. Приглашаем вас посетить встречу и познакомиться с грузовиками из поднебесной.

JAC K7 — это высокотехнологичный седельный тягач, предназначенный для перевозки грузов на дальние расстояния. Он подходит для различных отраслей, таких как строительство, промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля. Благодаря колёсной формуле 4x2 и расстоянию между осями 3900 мм, JAC K7 имеет компактные размеры. При снаряжённой массе 7568 кг он способен работать в составе автопоезда общей массой до 45 тонн.

JAC K7 — это высокотехнологичный седельный тягач. Фото предоставлено компанией «БигМашин».

На тягаче установлены компоненты от ведущих производителей, включая автоматическую 12-ступенчатую коробку передач ZF Traxon (ЗФ Траксон) и ведущий мост Meritor (Меритор). Безопасность обеспечивается системами активной и пассивной безопасности, такими как ABS, система контроля устойчивости и электронное торможение.

Во время мероприятия посетители смогут изучить технику изнутри и снаружи, пообщаться с отделом продаж коммерческой техники и руководителем грузового автосервиса, а также получить специальные предложения от сервиса с выгодой до 15 тысяч рублей. Компания BIG MACHINE также подготовила информацию о других автомобилях марки JAC, включая самосвалы, краны-манипуляторы, изотермические фургоны и рефрижераторы.

JAC K7 — это высокотехнологичный седельный тягач. Фото предоставлено компанией «БигМашин».

На встрече с представителями компании вы сможете узнать об особенностях эксплуатации и обслуживания тягачей JAC К7. После окончания мероприятия автомобили вернутся в Барнаул, завершив маршрут длиной более 500 километров.

Ждем вас:

26.06 13:00 — г. Бийск, кафе «Горная страна»

27.06 11:00 — г. Горно-Алтайск, столовая по ул. Трактовая, 21

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