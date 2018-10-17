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Отчитались. Барнаульские дорожники готовятся работать в две смены зимой

В настоящее время готовность парка снегоуборочной техники в Барнауле составляет 88%. Об этом рассказал Андрей Курышин, руководитель «Автодорстроя». В Барнауле дорожники отчитались о готовности к зиме мэру Сергею Дугину, пишут vesti22.tv.

Зима. Дороги Алтая.
Зима. Дороги Алтая.
altapress.ru

Оставшаяся техника и реагенты будут подготовлены к началу зимнего периода. Сейчас дороги содержатся в летнем режиме, сказал Курышин.

В распоряжении «Автодорстроя» более 200 единиц техники: погрузчики, самосвалы, грейдеры. Этими силами содержать в порядке нужно будет 7 млн кв. км дорожной сети.

На сезон потребуется 45 тыс. тонн песчано-соляной смеси. Песок уже заготовлен, и началось приготовление смеси.

Коммунальные предприятия готовятся к работе в две смены, на работу принимают новых, сезонных сотрудников.

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