Отчитались. Барнаульские дорожники готовятся работать в две смены зимой

Оставшаяся техника и реагенты будут подготовлены к началу зимнего периода. Сейчас дороги содержатся в летнем режиме, сказал Курышин.
В распоряжении «Автодорстроя» более 200 единиц техники: погрузчики, самосвалы, грейдеры. Этими силами содержать в порядке нужно будет 7 млн кв. км дорожной сети.
На сезон потребуется 45 тыс. тонн песчано-соляной смеси. Песок уже заготовлен, и началось приготовление смеси.
Коммунальные предприятия готовятся к работе в две смены, на работу принимают новых, сезонных сотрудников.