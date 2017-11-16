Отходы барнаульской ТЭЦ-2 предлагают использовать в строительстве дорог

Ежегодно на двух секциях золошлакоотвала Барнаульской ТЭЦ-2 общей площадью 113 га, энергетики размещают от 130 до 170 тысяч тонн отходов. Их уже скопилось столько, что это угрожает работе станции. Выход, который нашли в СГК: производить золошлаковые материалы. Их можно использовать для рекультивации земель, вертикальной планировки территорий (где не будет жилой застройки), отсыпки котлованов и выемок, а также в дорожном хозяйстве - для сооружения земляного полотна и для устройства дополнительных слоев оснований дорожных одежд.

Александр Лукьянов,

директор Барнаульской ТЭЦ-2:

Золошлаковые материалы будут гораздо дешевле нежели их аналоги, песок и щебень. Мы подсчитали, что в ближайшем будущем нам перестанет хватать площадей имеющегося золоотвала. Это повлечет за собой необходимость занимать под него новые территории. Поэтому мы с проектировщиками нашли, на наш взгляд, наиболее эффективное и полезное для всех сторон решение.

Процесс получения золошлаковых материалов будет тесно связан с производственными циклами предприятия. Для этого задействуют секции золоотвала. В течение определенного времени в одну из секции намываются золошлаки, после чего проводится их обезвоживание, на время которого золошлаки намываются во вторую секцию – и так поочередно. В результате процессов преобразования исходной золошлаковой смеси (процесс осушения естественным образом, процессы измельчения и перемешивания для усреднения состава с помощью тяжелой техники) образуется золошлаковый материал. На выходе будут контролировать качество продукта.

Все расчеты и техническую документацию проекта разработала "СибЭко" — независимая проектно-изыскательная организация из Кемерова. Как пишет пресс-служба компании, следующим этапом работы над проектом станет проведение государственной экологической экспертизы в соответствующих органах. .

Справка

Золошлаковые материалы состоят на 95% из золы и на 5% из угольного шлака. Во многих странах использование ЗШМ в строительстве и других областях промышленности носит обязательный характер. Например, в Китае введен запрет на использование природного минерального сырья в автодорожном строительстве при наличии материалов техногенного происхождения.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.