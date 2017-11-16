Отходы барнаульской ТЭЦ-2 предлагают использовать в строительстве дорог

Энергетики "Сибирский генерирующей компании" (СГК) предлагают использовать золошлаки Барнаульской ТЭЦ-2 для рекультивации земель и в дорожном строительстве. Это стало известно после общественных слушаний по этой теме. Они прошли на самой станции, сообщает пресс-служба компании.
Ежегодно на двух секциях золошлакоотвала Барнаульской ТЭЦ-2 общей площадью 113 га, энергетики размещают от 130 до 170 тысяч тонн отходов. Их уже скопилось столько, что это угрожает работе станции. Выход, который нашли в СГК: производить золошлаковые материалы. Их можно использовать для рекультивации земель, вертикальной планировки территорий (где не будет жилой застройки), отсыпки котлованов и выемок, а также в дорожном хозяйстве - для сооружения земляного полотна и для устройства дополнительных слоев оснований дорожных одежд.
Александр Лукьянов,
директор Барнаульской ТЭЦ-2:
Золошлаковые материалы будут гораздо дешевле нежели их аналоги, песок и щебень. Мы подсчитали, что в ближайшем будущем нам перестанет хватать площадей имеющегося золоотвала. Это повлечет за собой необходимость занимать под него новые территории. Поэтому мы с проектировщиками нашли, на наш взгляд, наиболее эффективное и полезное для всех сторон решение.
Процесс получения золошлаковых материалов будет тесно связан с производственными циклами предприятия. Для этого задействуют секции золоотвала. В течение определенного времени в одну из секции намываются золошлаки, после чего проводится их обезвоживание, на время которого золошлаки намываются во вторую секцию – и так поочередно. В результате процессов преобразования исходной золошлаковой смеси (процесс осушения естественным образом, процессы измельчения и перемешивания для усреднения состава с помощью тяжелой техники) образуется золошлаковый материал. На выходе будут контролировать качество продукта.
Все расчеты и техническую документацию проекта разработала "СибЭко" — независимая проектно-изыскательная организация из Кемерова. Как пишет пресс-служба компании, следующим этапом работы над проектом станет проведение государственной экологической экспертизы в соответствующих органах. .
Справка
Золошлаковые материалы состоят на 95% из золы и на 5% из угольного шлака. Во многих странах использование ЗШМ в строительстве и других областях промышленности носит обязательный характер. Например, в Китае введен запрет на использование природного минерального сырья в автодорожном строительстве при наличии материалов техногенного происхождения.
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