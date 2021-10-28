Парковку у барнаульского ТЦ облюбовали автоворы

На днях охранники поймали одного подозреваемого в краже, но случаи продолжаются, сообщает подписчик «В курсе 22».
«Сегодня утром вызвали полицию. Правоохранители просматривали камеры, обученная собака искала след», — говорится в сообщении.
Автовладельцев просят ставить машины на сигнализацию и не оставлять в салоне ценных вещей.
«Я недавно там очень удивилась поведению авто. Ключ вдруг „потерял“ машину, хотя я была рядом. Упорно не видел», — заподозрила неладное одна из участник паблика Barnaul22.
Ранее барнаульца заподозрили в проплаченном поджоге автомобиля.