Парковку у барнаульского ТЦ облюбовали автоворы

На парковке гипермаркета «Алтай» работают автоворы, пишут барнаульцы в соцсетях.

На днях охранники поймали одного подозреваемого в краже, но случаи продолжаются, сообщает подписчик «В курсе 22».

«Сегодня утром вызвали полицию. Правоохранители просматривали камеры, обученная собака искала след», — говорится в сообщении.

Автовладельцев просят ставить машины на сигнализацию и не оставлять в салоне ценных вещей.

«Я недавно там очень удивилась поведению авто. Ключ вдруг „потерял“ машину, хотя я была рядом. Упорно не видел», — заподозрила неладное одна из участник паблика Barnaul22.

Ранее барнаульца заподозрили в проплаченном поджоге автомобиля.