29 октября -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Парковку у барнаульского ТЦ облюбовали автоворы

На парковке гипермаркета «Алтай» работают автоворы, пишут барнаульцы в соцсетях.

Гипермаркет "Алтай".
Гипермаркет "Алтай".
Из архива редакции.

На днях охранники поймали одного подозреваемого в краже, но случаи продолжаются, сообщает подписчик «В курсе 22».

«Сегодня утром вызвали полицию. Правоохранители просматривали камеры, обученная собака искала след», — говорится в сообщении.

Автовладельцев просят ставить машины на сигнализацию и не оставлять в салоне ценных вещей.

«Я недавно там очень удивилась поведению авто. Ключ вдруг „потерял“ машину, хотя я была рядом. Упорно не видел», — заподозрила неладное одна из участник паблика Barnaul22.

Ранее барнаульца заподозрили в проплаченном поджоге автомобиля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость