Житель Алтая купил грузовик и нечаянно раздавил коллегу на работе

Инцидент произошел в Алейске. 33-летний работник одного из предприятий приобрел грузовик МАЗ, нуждавшийся в ремонте.
«Мужчина попросил своего работодателя предоставить гаражный бокс, где на протяжении нескольких дней ремонтировал транспортное средство», — рассказали в ведомстве.
За инструментом в гараж периодически заходил другой работник предприятия.
Накануне владелец грузовика «допустил непроизвольное движение автомобиля, вследствие чего произошел наезд на 37-летнего мужчину».
Жителю Алейска грозит до 2 лет лишения свободы за «причинение смерти по неосторожности».
Ранее в Рубцовске машинистка крана из-за невнимательности убила коллегу ковшом.