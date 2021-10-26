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Происшествия

Житель Алтая купил грузовик и нечаянно раздавил коллегу на работе

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в результате наезда грузовика, сообщает региональный СК.

В Алейске работник предприятия задавил коллегу.
В Алейске работник предприятия задавил коллегу.
altai-krai.sledcom.ru.

Инцидент произошел в Алейске. 33-летний работник одного из предприятий приобрел грузовик МАЗ, нуждавшийся в ремонте.

«Мужчина попросил своего работодателя предоставить гаражный бокс, где на протяжении нескольких дней ремонтировал транспортное средство», — рассказали в ведомстве.

За инструментом в гараж периодически заходил другой работник предприятия.

Накануне владелец грузовика «допустил непроизвольное движение автомобиля, вследствие чего произошел наезд на 37-летнего мужчину».

Жителю Алейска грозит до 2 лет лишения свободы за «причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Рубцовске машинистка крана из-за невнимательности убила коллегу ковшом.

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