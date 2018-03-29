Паводок-2018. В Бийске устраивают стихийные выставки "уплывших" автомобильных номеров

В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров. Фото : vk.com/incident_22.

Напомним, что в ближайшие дни в край придет снежный циклон, который может осложнить обстановку, так как снегопад пройдет в северной части региона, а на юге будут дожди. Объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим МЧС увеличивает группировку спасателей.

Александр Еремеев,

генерал-майор, возглавляющий группировку МЧС России на территории Алтайского края:

— Проливные дожди осложнят гидрологическую обстановку. Главы всех муниципальных образований предупреждены о неблагоприятном прогнозе, население проинформировано о необходимости временной эвакуации. Мы заблаговременно направляем спасателей в районы возможного подтопления для проведения разъяснительной работы с жителями и помощи при эвакуации.

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