Паводок-2018. В Бийске устраивают стихийные выставки "уплывших" автомобильных номеров

В Бийске из-за паводка у десятков автовладельцев с машин "уплыли" автомобильные номера. О найденных регистрационных знаках сообщают в социальных сетях или вывешивают их на импровизированных "выставках".
Напомним, что в ближайшие дни в край придет снежный циклон, который может осложнить обстановку, так как снегопад пройдет в северной части региона, а на юге будут дожди. Объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим МЧС увеличивает группировку спасателей.
Александр Еремеев,
генерал-майор, возглавляющий группировку МЧС России на территории Алтайского края:
— Проливные дожди осложнят гидрологическую обстановку. Главы всех муниципальных образований предупреждены о неблагоприятном прогнозе, население проинформировано о необходимости временной эвакуации. Мы заблаговременно направляем спасателей в районы возможного подтопления для проведения разъяснительной работы с жителями и помощи при эвакуации.
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