Дождь, снег и ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае днем 30-го и сутки 31 марта прогнозируют ухудшение погоды, сообщает ГУ МЧС региона.
В регионе ожидают усиление ветра до 23 м/с, а также дождь и мокрый снег. В южных и восточных районах края прогнозируют сильные, в предгорьях очень сильные осадки. Местами возможна метель, на дорогах сильный гололед, похолодание.
Сильные осадки спровоцируют интенсивное таяние снега и разлив малых рек. Талые воды могут стать причиной локальных подтоплений пониженных участков местности.
Altapress.ru писал, что в ночь на 31 марта на фоне мокрого снега и усиления ветра температура понизится до -2...-13. Также прогнозируют сильный гололед, налипание снега на провода и ветви деревьев. Больше всего снега выпадет в северных и восточных районах края.
В связи с непогодой МЧС прогнозирует возможные ЧС: обрывы линий электропередач, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.
МЧС настоятельно рекомендует жителям края отказаться от поездок на дальние расстояния. Также спасатели советуют держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.
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