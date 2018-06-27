Под Барнаулом столкнулись три автомобиля из-за пенсионерки, которая выбежала на дорогу. Фото : vk.com/act54. Под Барнаулом столкнулись три автомобиля из-за пенсионерки, которая выбежала на дорогу. Фото : vk.com/act54.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе возле поворота на кладбище Новоалтайска.

Свидетели аварии пишут, что пенсионерка резко выскочила на дорогу перед автомобилями. Hyundai затормозил и избежал столкновения с женщиной. Однако водители Nissan Sunny и Ford Focus не успели остановиться и врезались.

На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Пенсионерка не пострадала.

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