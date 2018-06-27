Под Барнаулом 26 июня пенсионерка неожиданно выбежала на дорогу и спровоцировала ДТП с участием трех автомобилей, пишут очевидцы в группе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
Под Барнаулом столкнулись три автомобиля из-за пенсионерки, которая выбежала на дорогу. Фото : vk.com/act54.
Под Барнаулом столкнулись три автомобиля из-за пенсионерки, которая выбежала на дорогу. Фото : vk.com/act54.
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе возле поворота на кладбище Новоалтайска.
Свидетели аварии пишут, что пенсионерка резко выскочила на дорогу перед автомобилями. Hyundai затормозил и избежал столкновения с женщиной. Однако водители Nissan Sunny и Ford Focus не успели остановиться и врезались.
На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Пенсионерка не пострадала.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.