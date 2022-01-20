Под камерами. Будут ли водителей в России штрафовать за превышение средней скорости

Понятие «средняя скорость» не прописано в законодательстве. В федеральной статистике также нет сведений о ее нарушении. Общепринято это — скорость на протяженном участке дороги, автоматически зафиксированная двумя камерами.
Да. Россияне неоднократно жаловались на незаконность штрафа за превышение средней скорости. В последние 7 лет в стране была широко распространена практика, когда нарушение автоматически фиксировали камеры на расстоянии нескольких километров друг от друга.
Нет. Как сообщает «Коммерсант», в МВД пообещали пока не возвращаться к штрафам за превышение средней скорости.
В ведомстве изданию рассказали: в апреле вице-премьер Марат Хуснуллин поручил полиции и Минюсту «проработать вопрос закрепления ответственности» за этот вид нарушения. В результате, оказалось, что «главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления».
Также стало известно, что россияне смогут штрафовать друг друга за нарушения ПДД.