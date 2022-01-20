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Автоновости

Под камерами. Будут ли водителей в России штрафовать за превышение средней скорости

Продолжат ли водителей штрафовать за превышение средней скорости, рассказали в МВД.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.
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Что такое средняя скорость?

Понятие «средняя скорость» не прописано в законодательстве. В федеральной статистике также нет сведений о ее нарушении. Общепринято это — скорость на протяженном участке дороги, автоматически зафиксированная двумя камерами.

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Раньше за превышение средней скорости штрафовали?

Да. Россияне неоднократно жаловались на незаконность штрафа за превышение средней скорости. В последние 7 лет в стране была широко распространена практика, когда нарушение автоматически фиксировали камеры на расстоянии нескольких километров друг от друга.

Камеры фиксации нарушений ПДД.
Камеры фиксации нарушений ПДД.
СС0
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А будут за превышение средней скорости штрафовать и дальше?

Нет. Как сообщает «Коммерсант», в МВД пообещали пока не возвращаться к штрафам за превышение средней скорости.

В ведомстве изданию рассказали: в апреле вице-премьер Марат Хуснуллин поручил полиции и Минюсту «проработать вопрос закрепления ответственности» за этот вид нарушения. В результате, оказалось, что «главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления».

Также стало известно, что россияне смогут штрафовать друг друга за нарушения ПДД.

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