Под камерами. Будут ли водителей в России штрафовать за превышение средней скорости

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А будут за превышение средней скорости штрафовать и дальше?

Нет. Как сообщает «Коммерсант», в МВД пообещали пока не возвращаться к штрафам за превышение средней скорости.

В ведомстве изданию рассказали: в апреле вице-премьер Марат Хуснуллин поручил полиции и Минюсту «проработать вопрос закрепления ответственности» за этот вид нарушения. В результате, оказалось, что «главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления».