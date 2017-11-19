Под Волчихой в Алтайском крае машина с четырьмя пассажирами улетела в кювет

Перед райцентром Волчиха, на трассе Н.Егорьевское - Волчиха автомобиль опрокинулся в кювет. В машине ехали четыре человека: мужчина, две женщины и ребенок 13 лет, сообщают подписчики паблика Инцидент Рубцовск.
Водитель и пассажиры автомобиля остались живы, выбрались сами. Проезжавшие мимо водители оказывали помощь. Одну женщину и ребенка увезли в Волчиху.
МЧС и скорую помощь очевидцы вызвали сразу. На трассе очень скользко, на ногах не возможно стоять.
В соцсетях стало появляться все больше предупреждений о гололеде - трассы крайне скользкие, по словам водителей, на некоторых из них невозможно устоять.
Напомним, синоптики обещают похолодание и предупреждают о сильных гололедных явлениях.
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