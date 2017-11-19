Под Волчихой в Алтайском крае машина с четырьмя пассажирами улетела в кювет

Авария под Волчихой. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. Авария под Волчихой. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.

Водитель и пассажиры автомобиля остались живы, выбрались сами. Проезжавшие мимо водители оказывали помощь. Одну женщину и ребенка увезли в Волчиху.

МЧС и скорую помощь очевидцы вызвали сразу. На трассе очень скользко, на ногах не возможно стоять.

В соцсетях стало появляться все больше предупреждений о гололеде - трассы крайне скользкие, по словам водителей, на некоторых из них невозможно устоять.

Напомним, синоптики обещают похолодание и предупреждают о сильных гололедных явлениях.

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