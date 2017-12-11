Подрядчик объяснил, почему ограждения в центре Барнаула на бумагах появились раньше, чем в реальности

План установки ограждений в Барнауле скорректировали для того, чтобы обеспечить безопасность на переходах вблизи школ и других учебных заведений. Поэтому конструкции на проспекте Строителей появились позже, чем ожидалось. Об этом altapress.ru сообщили в компании "Дорожные знаки Алтая".
Подрядчик объяснил: в 2017 году ему предстояло смонтировать дорожные ограждения в 10 местах, включая проспект Строителей. Этот план сформировали еще в 2016 году. Но 10 апреля 2017 года на оперативном совещании у губернатора Алтайского края городским властям поручили привести пешеходные переходы у учебных заведений в соответствие с национальными стандартами. Для этого требуется в том числе оборудовать их ограждениями.
До 25 августа компании необходимо было дополнительно обустроить 8 пешеходных переходов. Из них три — на ул. А.Петрова, два - на Гущина, а также в Лебяжке, поселке Южном и на ул. Профинтерна.
Найти дополнительные деньги и провести конкурсные процедуры за столь короткое время было невозможно. Поэтому комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи решил установить ограждения вблизи школ за счёт дорожных ограждений, предназначавшихся для установки в рамках контракта с "Дорожными знаками Алтая".
Пресс-служба компании подчеркнула, что "работа по восстановлению места дислокации ограждений была плановой и не зависела от каких-либо публикаций в социальных сетях или СМИ".
Из пресс-релиза компании:
— Такой объём ограждений за один день не изготовить, а ведь ещё необходимо перед производством каких-либо работ на проезжей части провести ряд процедур, требующих значительных временных затрат: разработка и согласование схемы организации дорожного движения, получение разрешения и другие. Все необходимые документы мы получили ещё 4 декабря. Работы были запланированы на конец календарной недели, так как в этот период на дорогах меньше всего автомобильного трафика и неудобства для автомобилистов минимальны.
Контракт предусмотрен до конца года, и в его рамках нам ещё предстоит провести большой объём работ, отсюда и высокий темп.
Напомним, 8-9 декабря на проспекте Строителей в Барнауле установили ограждения между трамвайными путями. Работы начались на следующий день после того, как активисты городского сообщества "Шпиль" выложили в Facebook акты, согласно которым конструкции поставили еще летом.
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