В центре Барнаула оперативно установили ограждение после скандала в соцсетях

Проспект Строителей с ограждениями с ограждениями. Фото : vk.com/barneos22. Проспект Строителей до установки ограждений. Фото : "Шпиль". Проспект Строителей до установки ограждений. Фото : "Шпиль". Проспект Строителей до установки ограждений. Фото : "Шпиль". Установка ограждений. Фото : "Шпиль". Установка ограждений. Фото : "Шпиль".

Активисты опубликовали акт приемки работ по контракту между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи и компанией "Дорожные знаки Алтая". Согласно документу, 15 июля чиновники приняли ограждения на проспекте Строителей около пересечения с проспектом Социалистическим, а 15 августа — на отрезке от улицы Профинтерна до проспекта Ленина. Общая стоимость оград и монтажа превысила 1 миллион рублей.

Однако на момент публикации (7 декабря) ограждений не было ни по одному из указанных в актах адресов. "Если деньги ушли, а заборов нет — буду поднимать тему на Думе 22 декабря", — написала в комментариях депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых.

В пятницу, 8 декабря, на проспекте Строителей появилась бригада, которая установила ограждения на пересечении с проспектом Социалистическим. В субботу монтажники работали на трамвайных путях ближе к площади Октября.

На ограждения между рельсами уже посетовали автомобилисты в паблике "Барнаул 22".

Алексей Дубровин,

автовладелец:

— Сделать невозможным разворот на трамвайных путях — зачем? Ведь он разгружает перекрёсток. Я сам чаще всего, выезжая с Деповской, поворачиваю направо, проезжаю какую-то часть, перестраиваюсь и разворачиваюсь, не нарушая ПДД, не создавая помех ни автомобилям, ни трамваям. И если забор сделают до вокзала, такой возможности не будет.

Два знакомых с особенностями работы по подобным контрактам источника заверили altapress.ru, что едва ли возможен сценарий, при котором деньги выделены, но ставить ограждения никто не собирался. По информации близкого к дорожному комитету эксперта, часть предусмотренных контрактом с "Дорожными знаками Алтая" ограждений установили на других объектах, попавших в программу "Безопасные и качественные дороги". Эти объекты считаются приоритетными. Однако документально оформить изменения в планах не успели.

"Но невозможно установить меньше ограждений, чем предусмотрено контрактом. Финансовый комитет и Счетная палата строго за этим следят, и до конца года все запланированные работы в любом случае выполнили бы в полном объеме", — сказал собеседник.

В компании "Дорожные знаки Алтая" обещали прокомментировать ситуацию в течение дня.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.