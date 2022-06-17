17 июня
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Автоновости

Погнут диск, испорчена резина. Жительница Барнаула пожаловалась на «дырявые» дороги

Жительница Барнаула угодила на машине в глубокую яму и повредила колесо. О происшествии она рассказала в Barnaul 22.

Жительница Барнаула пожаловалась на "дырявые" дороги
Жительница Барнаула пожаловалась на "дырявые" дороги
Barnaul 22

Яма была на ул. Малахова, между зданиями 72 и 76а.

«Яма сантиметров 30, причем не одна, чуть подальше почти такая же. Ни знаков, абсолютно ничего. После дождя еë просто не видно, так как она наполнена водой и сливается с асфальтом», — говорит девушка.

Жительница Барнаула пожаловалась на &quot;дырявые&quot; дороги
Жительница Барнаула пожаловалась на «дырявые» дороги
Barnaul 22

По словам горожанки, из-за ямы у ее машины теперь погнут диск, испорчена резина, шаровая.

«Выделяются деньги на ремонт дорог, а по факту всë равно ездим по ямам в колено, сколько можно-то?! Написали на сайт дорожной службы, а также сегодня напишу заявление в прокуратуру», — заявила горожанка.

Ранее жители Барнаула пожаловались в сообществе Barnaul22 на то, как паркуются автомобили на ул. Пионеров.

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