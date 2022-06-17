Погнут диск, испорчена резина. Жительница Барнаула пожаловалась на «дырявые» дороги

Яма была на ул. Малахова, между зданиями 72 и 76а.
«Яма сантиметров 30, причем не одна, чуть подальше почти такая же. Ни знаков, абсолютно ничего. После дождя еë просто не видно, так как она наполнена водой и сливается с асфальтом», — говорит девушка.
По словам горожанки, из-за ямы у ее машины теперь погнут диск, испорчена резина, шаровая.
«Выделяются деньги на ремонт дорог, а по факту всë равно ездим по ямам в колено, сколько можно-то?! Написали на сайт дорожной службы, а также сегодня напишу заявление в прокуратуру», — заявила горожанка.
Ранее жители Барнаула пожаловались в сообществе Barnaul22 на то, как паркуются автомобили на ул. Пионеров.