Погнут диск, испорчена резина. Жительница Барнаула пожаловалась на «дырявые» дороги

Яма была на ул. Малахова, между зданиями 72 и 76а.

«Яма сантиметров 30, причем не одна, чуть подальше почти такая же. Ни знаков, абсолютно ничего. После дождя еë просто не видно, так как она наполнена водой и сливается с асфальтом», — говорит девушка.