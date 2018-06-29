Полицейские нашли мотоциклиста, который сбил 7-летнего мальчика в Барнауле

Против водителя мотоцикла, который сбил 7-летнего мальчика в поселке Бельмесево, возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Алтайского края.
ДТП произошло вечером 25 июня в поселке Бельмесево, на улице Молодежной. Ребенок катался на велосипеде "Стелс" и его сбил мотоцикл "Racer". Водитель скрылся с места происшествия.
Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.
Вскоре водителя нашли, он не стал отрицать свою вину, рассказала altapress.ru Александра Морозова, помощник прокурора Барнаула.
Возбудили уголовное дело, ведут предварительное следствие.
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