Автоновости

Полицейские нашли мотоциклиста, который сбил 7-летнего мальчика в Барнауле

Сегодня, 16:55.
Автоновости

Против водителя мотоцикла, который сбил 7-летнего мальчика в поселке Бельмесево, возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Алтайского края.

Велосипед.
Велосипед. Фото : Михаил Хаустов.

ДТП произошло вечером 25 июня в поселке Бельмесево, на улице Молодежной. Ребенок катался на велосипеде "Стелс" и его сбил мотоцикл "Racer". Водитель скрылся с места происшествия.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.

Вскоре водителя нашли, он не стал отрицать свою вину, рассказала altapress.ru Александра Морозова, помощник прокурора Барнаула.

Возбудили уголовное дело, ведут предварительное следствие.

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