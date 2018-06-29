Очевидцы: в Барнауле Subaru врезался в столб, водителя госпитализировали.

Вечером 28 июня в Барнауле на улице Партизанской автомобиль Subaru на скорости влетел в столб. Водителя увезли в больницу, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
Автомобиль Subaru Impreza получил серьезные повреждения: от удара у машины смяло переднюю часть.
Напомним, в Барнауле в ночь с 28 на 29 июня автомобиль протаранил шесть припаркованных машин.
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