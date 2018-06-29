В ДТП погиб экс-начальник УФСИН по Алтайскому краю

Днем 28 июля в ДТП погиб Александр Семенюк, ранее возглавлявший Управление федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю, пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой а источник.
Авария произошла около 14 часов на трассе около Сорочьего Лога. По имеющимся сведениям, водитель автомобиля, в котором находился Семенюк, не справился с управлением.
Александр Семенюк руководил Главным управлением исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю с 1999 года. В декабре 2009 года он вышел на пенсию по выслуге лет. в 2010-м возглавил управление охотничьего хозяйства Алтайского края.
Александр Семенюк возглавлял так называемый "генеральский клуб" — неформальное объединение бывших и действующих руководителей региональных управлений федеральных ведомств.
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