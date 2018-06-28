В Барнауле 6-летний мальчик погиб от удара током

По данным следствия, днем 27 июня в Барнауле ребенок, был во дворе дома и задел металлическую конструкцию. Мальчик получил поражение электрическим током и скончался.

— Предварительно установлено, что монтажом электропроводки на участке дома занимались люди, не имевшие специальных познаний и полномочий на выполнение работ по электромонтажу, — отмечают в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, в июне барнаулец хотел сфотографировать себя на телефон и залез на крышу грузового вагона. Наверху он задел контактный провод плечом и получил травмы.