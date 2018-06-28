В Барнауле 6-летний мальчик погиб от удара током

В Барнауле ребенок погиб от удара током. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, днем 27 июня в Барнауле ребенок, был во дворе дома и задел металлическую конструкцию. Мальчик получил поражение электрическим током и скончался.
— Предварительно установлено, что монтажом электропроводки на участке дома занимались люди, не имевшие специальных познаний и полномочий на выполнение работ по электромонтажу, — отмечают в ведомстве.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Напомним, в июне барнаулец хотел сфотографировать себя на телефон и залез на крышу грузового вагона. Наверху он задел контактный провод плечом и получил травмы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.