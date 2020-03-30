Полиция опровергла фейк о перекрытии сообщения между городами Алтайского края

Как сообщает алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусом, информация о перекрытии бийского направления не соответствует действительности.
Также неправда и то, что сотрудники ГИБДД пропускают водителей только по прописке.
«ГУ МВД России по Алтайскому краю официально заявляет, что эта информация является фейком. Никаких подобных мероприятий в крае не проводится, вышеназванных ограничений нет. Фотографии, которыми иллюстрируется фейковая новость, к Алтайскому краю отношения не имеют», — говорится в сообщении.
Ранее в полиции опровергли информацию про патрули из-за коронавируса, а также о штрафах за «коронавирусные картинки».
Напомним, что доверять стоит только проверенным источникам.
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