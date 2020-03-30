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Автоновости

Полиция опровергла фейк о перекрытии сообщения между городами Алтайского края

В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение о перекрытии дорог в Алтайском крае. В полиции заявили, что никаких ограничений нет.

Автомобили в пробке.
Автомобили в пробке.
СС0

Как сообщает алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусом, информация о перекрытии бийского направления не соответствует действительности.

Также неправда и то, что сотрудники ГИБДД пропускают водителей только по прописке.

«ГУ МВД России по Алтайскому краю официально заявляет, что эта информация является фейком. Никаких подобных мероприятий в крае не проводится, вышеназванных ограничений нет. Фотографии, которыми иллюстрируется фейковая новость, к Алтайскому краю отношения не имеют», — говорится в сообщении.

Ранее в полиции опровергли информацию про патрули из-за коронавируса, а также о штрафах за «коронавирусные картинки».

Напомним, что доверять стоит только проверенным источникам.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

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