Полиция перекрыла "утонувшую" улицу Попова в Барнауле. Выбирайте пути объезда

В Барнауле затопило улицу Попова. 23 марта 2018 года. Фото : Алексей Дружков vk.com/barneos22.

В Барнауле затопило улицу Попова. 23 марта 2018 года. Фото : Алексей Дружков vk.com/barneos22.

В Барнауле затопило улицу Попова. 23 марта 2018 года. Фото : Леонид Петухов vk.com/barneos22.

В Барнауле затопило улицу Попова. 23 марта 2018 года. Фото : Леонид Петухов vk.com/barneos22.

Полицейские перекрыли улицу у лужи и пускают машины в объезд.

— Уважаемые участники дорожного движения! В связи с обильными осадками в виде дождя и таяния снега проезжая часть ул. Попова от ул. Энтузиастов в сторону Павловского тракта затоплена. Движение транспортных средств в указанном направлении перекрыто. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы госавтоинспекции города Барнаула.

В местах выхода воды на поверхность дороги просьба водителей соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать затопленные участки проезжей части.