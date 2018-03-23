Полиция перекрыла "утонувшую" улицу Попова в Барнауле. Выбирайте пути объезда

23 марта талые воды и дождь затопили улицу Попова в Барнауле. Гигантская глубокая лужа образовалась от улицы Энтузиастов до Павловского тракта. Как говорят местные жители в сообществе Barnaul22, подобные разливы бывают на этом месте во время весеннего паводка да и после любого сильного дождя.
Полицейские перекрыли улицу у лужи и пускают машины в объезд.
Из обращения городского отдела ГИБДД:
— Уважаемые участники дорожного движения! В связи с обильными осадками в виде дождя и таяния снега проезжая часть ул. Попова от ул. Энтузиастов в сторону Павловского тракта затоплена. Движение транспортных средств в указанном направлении перекрыто. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы госавтоинспекции города Барнаула.
В местах выхода воды на поверхность дороги просьба водителей соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать затопленные участки проезжей части.
Даже трамваи на улице Попова идут по затопленным путям:
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