Порой техника тонет: как дороги Алтайского края спасают от снега и талых вод

На трассах региона ежедневно в зависимости от погодных условий работает 400−700 единиц спецтехники. Дорожники очищают снег, а также готовят мосты к будущему паводку. Специалисты рассказали, как именно спасают дороги Алтая и с какими сложностями столкнулись в этом году.

Трассы под контролем

Олег Лугачев, замначальника «Алтайавтодора» сообщил, что в каждом ДСУ сформированы мобильные отряды, которые подготавливают трассы к пропуску талых вод. При необходимости они могут оперативно прибыть в любую точку края вместе со спецтехникой. Представители регионального минтранса оценивают качество и сроки выполняемых работ.

Подготовка дорог и мостов к паводку. Минтранс Алтайского края.

У нас более 16 тысяч километров дорог, необходимо в первую очередь очистить верх земполотна, чтобы уменьшить попадание воды в дорожную одежду. Минимизировать разрушение, которое она может принести, — отметил замначальника «Алтайавтодора».

Дорожники встретились с журналистами на дороге «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан». Зимой она была одной из самых проблемных. Движение часто закрывали из-за плохих условий видимости, а местами в непогоду и вовсе отсутствовал проезд.

Подготовка дорог и мостов к паводку. Минтранс Алтайского края.

На этом участке сейчас обеспечивают продольный водоотвод, продолжают уборку снега. Планируется, что вода пройдет вдоль дороги и подтоплений удастся избежать. Кроме того, лесополоса здесь пришла в негодность. В будущем хотят построит более 12 километров снегозадерживающих заборов.

Олег Лугачев напомнил, что этот год отличается большим количеством снега, в некоторых районах выпало больше 200% от средней нормы. Он отметил, что на некоторых участках грунт не промерз, поэтому ожидают, что паводок не будет сильным. Тем не менее, на случай разрушений заготовили более 16 тыс. материалов. Кроме того, есть понтонные мосты, при необходимости эти переправы возведут в кратчайшие сроки и обеспечат проезд.

Мосты и трубы

Подготовка дорог и мостов к паводку. Минтранс Алтайского края.

Отдельное внимание дорожники уделяют мостам. Там, в частности, проводят работы по опилу льда возле опор для минимизации последствий паводка. Олег Лугачев отметил, что многие объекты уже подготовлены. Лед не слишком толстый, поэтому особых опасений нет.

Также очищают различные водоотводные сооружения, в том числе трубы. На зиму они были закрыты щитами, сейчас с помощью техники пробивают подходы и убирают снег. Это позволит предотвратить накопление воды, которое приводит к разрушению дорог и мостов. В первую очередь занимаются трубами, которые расположены в предгорьях, потому что там может возникнуть сложная ситуация.

Подготовка дорог и мостов к паводку. Минтранс Алтайского края.

Алексей Идт, начальник филиала «Поспелихинский» «Южного ДСУ» подчеркнул, что оттепель началась неожиданно, уже происходит усадка снега и наполнение водой, убирать его тяжело. Сотрудники ДСУ признаются, что иногда техника тонет, потому за пределами дорог талая земля. Не так давно одну из машин пришлось вытаскивать с помощью трактора.

В районе села Николаевка очищают водопропускную трубу, делают подводящее русло, чтобы вода, которая скапливается, постепенно уходила

Здесь идет большой поток воды, происходит подтопление части деревни. Талую воду отводим, — сказал Алексей Идт.

Закончить подготовку краевых дорог и мостов к паводку планирует к началу апреля.

Подготовка дорог и мостов к паводку. Минтранс Алтайского края.

Что было известно ранее

Напомним, согласно прогнозу, риску подтопления на территории региона подвержено 46 муниципальных образований — это более 15 тыс. домов, 42 тыс. человек, 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры, а также 30 мостов и большое количество автомобильных дорог на данных территориях. Об этом в своем докладе 27 февраля сообщил Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства Алтайского края.

Altapress.ru писал, что ранее в регионе начали подрывать ледовый покров на водных бассейнах, чтобы не допустить возможные негативные последствия от весеннего паводка.