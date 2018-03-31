Мэрия Барнаула рассказала, когда в городе начнется ремонт дорог

Подрядчики приступят к ремонту дорог в Барнауле, когда наладится погода, сообщает официальный сайт администрации города. Среднесуточная температура должна установиться выше 5 градусов тепла.
Все строительно-монтажные работы на дорогах города должны быть завершены до 30 сентября включительно. В городе отремонтируют более 72 км дорог местного значения. Контракты со всеми подрядными организациями про проекту "Безопасные и качественные дороги" уже заключены.
В результате конкурсных процедур определены подрядчики для проведения работ по 37 объектам приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Ремонт будут делать: ПСК "Индустрия", "Автодорстрой", "Барнаульское ДСУ № 4", "Центральное ДСУ", "Алтайдорстрой". Также МБУ "Автодорстрой" отремонтирует пять объектов по муниципальному заказу.
Напомним, в 2018 году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле планируется выполнить работы по ремонту более 72 км дорог местного значения (42 объекта).
Помимо ремонта дорог в рамках проекта уложат 36,4 км бортового камня, на усовершенствованное дорожное покрытие нанесут порядка 500 км дорожной разметки. Будут установлены два транспортных светофорных объекта и четыре пешеходных, семь камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
На реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году в Барнауле выделены средства в размере 911,1 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 637,5 млн рублей, из краевого бюджета – 158,4 млн рублей, из бюджета города – 115,2 тыс рублей.
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