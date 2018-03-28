Власти Барнаула заплатят автобусным перевозчикам по 1 рублю за год работы

По условиям конкурсов, победители получили право возить пассажиров на конкретных маршрутах в течение трех лет (2018-2020 годов). За каждый год работы перевозчик получит рубль.

На четыре из шести лотов был только один претендент. Так, компания "БарнаулПассажирТранс" выиграла аукцион на маршруты №137 (ул.Солнечная Поляна — п.Комсомольский) и №1 (Спартак-2 — Барнаульский зоопарк). Фирма "Гранд-Альфа" будет три года возить по маршрутам №19 (ул.Шумакова — пл.Баварина) и №57 (ул.Кавалерийская — ЛДП "Спартак-2).

В то же время на маршруты №110 (Спартак-2" — Аэропорт) и №80 (ул.Солнечная Поляна – краевая клиническая больница) не нашлось ни одного претендента. Их выставят на аукцион повторно. Пока не будет объявлен победитель, эти маршруты будут обслуживать те перевозчики, которые работают на них сейчас.

Почему всего рубль?

В обосновании начальной цены контракта на сайте госзакупок указана лишь стоимость и не расписано, почему она именно такая. Как удалось выяснить altapress.ru, методики определения начальной цены для аукционов на городские регулируемые маршруты попросту нет, она заработает лишь с июля.

Раньше перевозчиков определяли по конкурсу, который устраивал транспортный комитет города. Победитель не получал никаких денег (кроме компенсаций за бесплатный провоз льготников). Однако новый закон (ФЗ-220) предписывает чиновникам определять тех, кто будет работать на регулируемых маршрутах, через процедуру госзакупок. На сайте закупок минимально возможная цена контракта — рубль. Именно это значение и выбрали.

Факт

ФЗ-220 в 2016 году разделил все городские маршруты на регулируемые и нерегулируемые. На первых стоимость проезда определяет администрация города, но субсидиями компенсирует перевозчику из бюджета бесплатный провоз льготников. На вторых перевозчик вправе самостоятельно установить какой угодно тариф, но никаких денег из бюджета не получает и льготников бесплатно не возит.

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