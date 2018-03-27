"Газпром" откроет в Алтайском крае еще четыре заправки с самым дешевым топливом

Две новые метановые заправки появятся в Барнауле, на Павловском тракте и на улице Загородной. Также в планах компании "Газпром газомоторное топливо" запустить по одной АГНКС в Бийске и Новоалтайске. Об этом сообщил представитель компании на совещании по автобусным перевозкам в региональном Минстройтрансе.

Он не уточнил, когда конкретно заработают новые заправки в Алтайском крае. Но отметил, что до 2022 года "дочка" "Газпрома" намерена увеличить сеть АГНКС в Сибири с 18 до 39 штук.

Также компания предложила перевозчикам несколько программ, по которым они могут перевести свои автобусы на метан. Топливная фирма готова сама установить им необходимое оборудование, а перевозчик будет рассчитываться постепенно из тех денег, что сэкономил.

Другой вариант — оборудование дадут в аренду без всяких платежей, но перевозчик должен приобрести определенный объем метана и через два года выкупить оборудование по остаточной цене.

Помимо этого представитель "Газпрома" напомнил, что правительство РФ дает субсидии на покупку российских транспортных средств на метановом топливе. Например, отечественный автобус с метановым оборудованием можно купить на миллион дешевле, чем дизельный.

В чем "фишка" метана?

Метан — самый экономичный вид топлива. Если литр дизельного топлива на АЗС в Алтайском крае стоит около 40 рублей, пропан-бутановая смесь (на ней ездит большинство переведенных на газ автомобилей) — 18,5 рублей, то метан всего 13 рублей.

Основными минусами метановых топливных систем считают громоздкость баллонов (из-за этого их редко ставят на легковые автомобили) и высокая стоимость оборудования. Впрочем, по расчетам компании "Газпром газомоторное топливо", срок окупаемости перевода на метан для автомобилей такси в среднем составляет 7 месяцев, для "Газелей" - 5 месяцев, для "ПАЗов" - 4 месяца.

Кто ездит на нем на Алтае?

В Алтайском крае метан как автомобильное топливо стали использовать с 2014 года. Тогда компания "ГАЗойл" открыла первую в Барнауле АГНКС на проспекте Космонавтов. Вскоре ее выкупил "Газпром".

Из крупных барнаульских перевозчиков на метан перешли лишь несколько. Например, предприниматель Алексей Килин (маршруты 137 и 138), а также компании "Автомиг" и "Евротранс" (работают на маршрутах 24, 120 и 125 (Барнаул-Новоалтайск)).



Несмотря на возможность существенно сэкономить, перевозчики не спешат переходить на метан. Во-первых, АГНКС в Барнауле по-прежнему всего одна. Во-вторых, на ней периодически происходят сбои.

Если сеть АГНКС заправок на Алтае будет развиваться, это будет стимулировать переход на метан, говорят перевозчики. Это особенно актуально на фоне роста цен на дизель. Экономия на топливе позволит из обновлять автопарк и не повышать цены на проезд.

Плюсы и минусы метана как топлива:

Плюсы:

Низкая стоимость топлива.

Экологичность (метан "чище" бензина и пропан-бутановой смеси).

Высокое октановое число (102).

Невозможно что-то в него "подмешать".

Масляная пленка с цилиндров не смывается, и в них не происходит детонации, что продляет срок службы двигателя.

Расход метана в кубометрах приблизительно равен показателям расхода бензина в литрах и даже чуть меньше.

Минусы:

Высокие затраты на оборудование (около 200 тыс рублей для автобуса ПАЗ)

Неоднозначные отзывы о снижении мощности (в среднем — около 10%. Но некоторые пишут, что мощность даже увеличивается).

Неразвитость инфраструктуры.

Громоздкость — необходимо взять на борт не один, а сразу несколько баллонов.

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