Жители Алтайского края смогут пожаловаться на дороги и получить бонусы

Приложение "Убитые дороги" на первом этапе заработает для жителей тех регионов, где идет масштабная ремонтная кампания по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" (БКД).

Одна из функций приложения — получать от жителей замечания о ходе ремонта по БКД, проверять такие сообщения и оперативно на них реагировать.

Например, если человек увидел, что рабочие нарушают технологию работ (например, укладывают асфальт в дождь), он может сфотографировать это и загрузить в приложение. В течение нескольких часов снимок увидят члены проектного офиса — коллектива представителей разных ведомств, которые руководят ремонтом по БКД.

Пожаловаться можно не только на дороги из числа тех, что приводят в порядок по БКД (посмотреть их перечень можно здесь). Пользователям приложения будет доступен весь функционал сайта "Карта убитых дорог".

Этот сервис в феврале 2017 года запустил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Здесь можно отметить участок дороги, загрузить фотографию и описать проблему. На сайте предусмотрена система голосования. Проблемные участки, которые набирают больше всего откликов, ОНФ рекомендует чиновникам ремонтировать в первую очередь. Общественники говорят, что механизм заработал: в 2017 году в Алтайском крае отремонтировали 8 из 10 самых "убитых" дорог

И немного о приятном. В начале февраля сервис запустил систему бонусов. За активность — количество добавленных дорог, оставленных голосов и комментариев — граждане будут получать баллы. В конце года наиболее активные пользователи получат награды. Какие именно, пока не сообщается.

Факт

По состоянию на 22 февраля, согласно сервису "Карта убитых дорог", в Алтайском крае насчитывается 307 км убитых дорог (314 участков). В 2017 году из нанесенных на карту участков капитально отремонтировали 43 и еще на 31 участке провели ямочный ремонт.

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