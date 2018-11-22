Председатель АКЗС заявил, что очередь алтайских молодых семей за квартирами «оттает»

Романенко сообщил, что федеральное финансирование по госпрограмме Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий» вырастет почти в девять раз — с неполных 100 млн до 832 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условиях 600 молодых специалистов и их семей из 2,5 тыс. нуждащихся в этом.
На приобретение жилья молодым семьям бюджет увеличится в 2,1 раза, с 140,7 млн до 292,4 млн рублей, добавил председатель АКЗС. Ранее власти заявляли, что в 2019 году обеспечат жильем 500 таких семей.
Александр Романенко,
председатель АКЗС:
В последние годы финансирование этих направлений из федерального бюджета существенно сокращалось, что ожидаемо затормозило движение очередей на жилье и, соответственно, вызывало большое напряжение у людей. Следующий год обещает переломить эту тенденцию.