Премьер рассказал, как правительство намерено сдерживать цены на бензин

Правительство РФ будет сдерживать рост цен на бензин в России, используя для этого все доступные способы, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета перед парламентом.

«Мы продолжим держать ситуацию под контролем с помощью всех инструментов, в том числе законодательных», — цитирует премьера ura.ru.

Он подчеркнул — цены на бензин растут из-за желания производителей топлива заработать.

Также Мишустин упрекнул в жадности распространителей бензина.

Премьер подчеркнул, что цены на топливо во время пандемии коронавируса не вырастали выше инфляции. И в этом году также удастся сдержать рост цен, уверен Мишустин.

Ранее в топливном союзе спрогнозировали цены на популярный у автомобилистов бензин. До конца 2021 года цены на бензин могут вырасти на 8%, заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Прогноз больше относится к стоимости популярной марки АИ-92.

Морозы

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила — подорожание топлива в России в этом году могло быть связано с морозами. Иронично отнесся к аргументу о понижении температур и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.