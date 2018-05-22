Автоновости

Презентация абсолютно новой Toyota Camry в Тойота Центре АЕМ

Сегодня, 14:26.
Автоновости

В единственном официальном дилере TOYOTA в Алтайском крае - Тойота Центре АЕМ - прошла презентация абсолютно новой Toyota Camry!

Автомобиль был анонсирован еще 2 апреля 2018 и тогда же Toyota начала прием заказов на него. И вот 17 мая 2018 года автомобиль был представлен в Тойота Центре АЕМ.

Гости мероприятия смогли одними из первых познакомиться с восьмым поколением Toyota Camry и ощутить его "боевой дух"!

Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.

Партнеры мероприятия предоставили подарки, которые были разыграны среди всех желающих:

  1. Компания "АРКАН" —федеральный оператор услуг безопасности на базе спутниковых навигационных систем, один из лидеров российского рынка услуг безопасности.
  2. Автомобильное охранное оборудование "StarLine".
  3. Страховая Группа "СОГАЗ" - одна из крупнейших в России страховщиков федерального уровня. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы "СОГАЗ" подтверждена ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Компания "СОГАЗ" предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий самых разных сфер деятельности.
  4. Сетелем Банк.

Toyota Camry восьмого поколения создана на абсолютно новой платформе и стала самой высокотехнологичной, продвинутой и азартной за всю историю!

Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.

Новая Toyota Camry разработана в рамках программы Toyota New Global Architecture ("Новая Глобальная Архитектура Тойота"). Это позволило, вложив в конструкцию последние наработки инженерной школы Toyota, улучшить абсолютно все потребительские качества бестселлера – от ездового комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции. Кроме того, низкий центр тяжести, характерный для всех платформ семейства TNGA, предоставил карт-бланш и дизайнерам, создавшим совершенно новый стремительный и даже спортивный экстерьер — самый яркий за всю историю модели.

Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.

Перечень оснащения не оставляет сомнений в технологическом превосходстве седана и включает полностью светодиодную оптику, самый большой в сегменте проекционный дисплей, систему активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, мультимедийную систему нового поколения с аудиосистемой JBL, вентилируемые передние сиденья и многое другое.

Восьмое поколение Toyota Camry отличается самым богатым уровнем оснащения за всю историю модели. В список оборудования входят полностью светодиодная оптика, самый большой в сегменте проекционный дисплей, полноценный 3-зонный климат-контроль с независимой зоной задних пассажиров, система беспроводной индукционной зарядки для гаджетов стандарта Qi, мультимедийная система нового поколения с премиальной аудиосистемой JBL, Toyota Safety Sense 2.0 с уникальным функционалом, система кругового обзора, функция распознавания пешехода в камере заднего вида, полный зимний пакет и многое другое.

Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.

В течение 18 дней до начала официальных продаж на автомобиль поступило практически 1 800 заказов, то есть в среднем 100 заявок в день.

Спрос обусловлен как беспрецедентно сильным продуктом, так и привлекательным ценовым предложением. Цена на абсолютно новую Toyota Camry восьмого поколения стартует с отметки в 1 399 000 рублей, что делает ее доступной для приобретения по государственным программам льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". В рамках этих программ клиенты могут приобрести модель со скидкой 10 % в кредит от АО "Тойота Банк"*.

Презентация абсолютно новой Toyota Camry.
Презентация абсолютно новой Toyota Camry.

Чтобы оценить по достоинству произошедшие изменения, а также испытать удобство и комфорт новых функций предлаем вам пройти тест-драйв в Тойота Центре АЕМ в городе Барнауле по адресу: ул. Попова 165, контактный телефон 23-23-23.

Полный фотоотчет можно посмотреть здесь >>

Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае следующих брендов:

  • Toyota;
  • Volkswagen;
  • Lexus;
  • Audi.

Сотрудничество с Автоцентром АЕМ – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех.

Добро пожаловать в мир АЕМ!

Тойота Центр АЕМ

  • Адрес: Барнаул, ул. Попова, 165-а
  • Телефон: 8 (3852) 23-23-23

Часы работы:

  • Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
  • Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

*Со 1 по 31 мая 2018 года при приобретении Новой Toyota Camry предоставляются специальные условия кредитования по программе "Комфорт"  Ежемесячный платеж от 8 100 рублей в месяц. Под датой приобретения понимается дата перехода права собственности на автомобиль, указанная в акте приема-передачи или ином подобном документе. Ежемесячный платеж указан по кредитной программе "Комфорт 01_18" при приобретении Toyota Camry с датой производства после 15 марта 2018 года комплектации "Стандарт" стоимостью 1 399 000 руб. в период погашения кредита с 1-го по 24-й мес. при первоначальном взносе (ПВ) 699 500 руб., отложенном платеже (ОП) 699 500 ? и кредитной ставке 13,8% годовых. Ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 23 840 руб. Условия кредита: срок кредита — 60 мес., процентная ставка 13,8% годовых, ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а/м), включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО "Тойота Банк". Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе каско (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк"). Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 1 мая 2018 г. Подробнее на www.toyota-bank.ru или по тел. 8-800-200-08-40.

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