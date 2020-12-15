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15 декабря
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Автоновости

Приставы забирали у людей автомобили при въезде в город

Кузбасские судебные приставы и инспекторы ГИБДД провели совместный рейд в Кемерове, сообщает «Кузбасс».

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssp.gov.ru

Мобильный пункт проверки организовали на трассе «Ленинск-Кузнецкий — Кемерово» — прямо на въезде в город.

«Сотрудники ГИБДД с помощью специализированного программного комплекса определяли должников, а судебные приставы принимали соответствующие меры», — пояснили в региональной ФССП.

Проверили 25 машин. Составили 15 актов описи и ареста, из которых 10 в отношении автомобилей.

Предварительная стоимость арестованного имущества — около 4 млн рублей.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

«Три гражданина оплатили задолженность на месте на общую сумму 105 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Попавшим под руку автовладельцам дали 10 дней для оплаты долга, иначе машины продадут, а вырученными деньгами погасят задолженности.

Ранее в Кемеровской области судебные приставы сняли колеса с автомобиля должницы и подсунули под днище машины дрова.

Кстати, в Алтайском крае приставы за 2019 год взыскали 8,63 млрд рублей — это на 308 млн больше, чем в 2018 году.

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