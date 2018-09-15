Проблема: автопилот Tesla перестал работать после обновления программы

У некоторых владельцев автомобилей Tesla это обновление не установилось, и автопилот вообще перестал работать, сообщают на форуме Tesla Motors Club сами водители.

Предполагалось, что после установки обновления повысится точность распознавания автопилотом сигналов светофора и запрещающих знаков, а также улучшатся характеристики маневров при въезде на автомагистраль и выезде с нее.

Сколько владельцев Tesla испытывают проблемы с установкой обновления и работой автопилота, неизвестно.

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Автопилот Tesla — это патентованная специализированная программа автоматического управления автомобилем, которая регулирует скорость движения, отслеживает дорожную ситуацию и паркует машину без участия человека. Ее впервые представили в 2014 году, а первое обновление последовало в октябре 2015 года.