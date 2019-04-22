Доехать живыми: хватит ли государственных миллиардов, чтобы сделать алтайские дороги идеальными

Если раньше чиновники объясняли неудовлетворительное состояние автомобильных дорог нехваткой денег, то теперь они лишились такого аргумента. В Алтайском крае до 2024 года потратят 49 млрд рублей, чтобы сделать дороги безопасными и качественными. Удастся ли за эти деньги привести их в идеальное состояние — разбирался altapress.ru.

В Алтайском крае для реа­лизации нацпроектов, принятых в 2018 году в продолжение майского указа президента и его обращения к Федеральному Собранию, утвердили 52 региональных проекта. На сайте краевого минэкономразвития размещены их паспорта. Но пока все эти документы выглядят огромным массивом данных (к тому же написанных сложным бюрократическим языком). Разобраться в них не так просто.

Мы изучили состояние рынка, поговорили с экспертами и сделали собственные выводы о том, насколько вероятна реализация тех или иных проектов. За основу мы взяли 10-балльную шкалу.

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Вероятность реализации: 7

Суть

Сделать так, чтобы в России (и в Алтайском крае в частности) больше половины региональных дорог соответствовали нормативам, а в городах и пригородах их долю нужно довести до 85% — то есть дороги там должны стать почти идеальными. При этом количество аварийно опасных участков за шесть лет нужно снизить в два раза, а смертность должна уменьшиться почти втрое.

Есть и другие амбициозные цели. Например, нацпроект ставит задачу снизить число перегруженных участков на федеральных дорогах.

Дорога в бору. Настасья Коваленко

Документ также предписывает региональным властям поменять взаимоотношения с подрядчиками. Предполагается, что из года в год они должны заключать с ними все больше контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это значит, что подрядчику нужно не только построить дорогу, но и пять-семь лет содержать ее. Сейчас это часто делают разные компании. И возникают ситуации, когда подрядчик снимает объект с гарантии из-за того, что другая организация неправильно его содержала — не чистила снег и не отводила воду, например. КЖЦ решает эту проблему.

49 млрд рублей — столько всего планируют потратить на реализацию нац­проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае до 2024 года.

Что есть сейчас

В Алтайском крае доля региональных дорог «в нормативе» — 38%, в Барнауле — 63%, в Бийске — 47%. Это показало инструментальное исследование опорной сети трасс по заказу минтранса в 2018 году. Перегруженных участков федеральных трасс практически нет (меньше 1%).

Строительство дороги в Краснощековском районе. altdor.ru

Организационно дорожная отрасль готова работать по нацпроекту. За 2017−2018 годы ее руководители натренировались на федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Подход был похожий: регионам доводили федеральные деньги и конкретные целевые показатели, край и муниципалитет софинансировали работы, а процессом руководил проектный офис из представителей краевого минтранса, «Алтайавтодора», ГИБДД, мэрии Барнаула, общественников и других. Такую же схему предполагает и нацпроект.

Риски

Одна из задач проекта — сделать города и трассы безопасными. Предполагается, что за шесть лет смертность от ДТП должна снизиться с 11 до четырех человек на тысячу населения. Это крайне амбициозная задача. Чтобы ее достичь, власти будут развивать по краю сеть комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД (со 164 до 382), устанавливать ограждения и светофоры, усиливать пропаганду и предпринимать другие меры, но эффект от них никто гарантировать не может.

Второй вызов — рост цен на битум, один из основных компонентов асфальта. Цена на него с февраля 2016 года выросла с 12,5 тыс. рублей за тонну до 21 тыс. «По прогнозам, летом его цена поднимется до 32 тыс. Тогда мы ни в какие сметы не уложимся!» — сказал altapress.ru директор «Барнаульского ДСУ № 4» Николай Данилин.

Есть вопросы к КЖЦ. Проблема в том, что в законодательстве нет такого понятия, бюджет не планируется на пять-семь лет, и денег на содержание региональных и городских дорог выделяется не больше 20% от норматива. В таких условиях невозможно заключать подобные контракты, поэтому все регионы попросили федеральный центр отложить переход на них. Но пока решение не принято.

Дмитрий Коровин,

заместитель министра транспорта Алтайского края: