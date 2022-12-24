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Проезд до 30 рублей решили поднять в еще одном алтайском городе

В Камне-на-Оби проезд до 30 рублей вырастет с 1 января 2023 года, сообщает газета «Каменские известия»,

Маршрутка 32. Общественный транспорт.
Маршрутка 32. Общественный транспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

С 2023 года будет действовать решение Алтайского управления по государственному регулированию цен и тарифов от 7.12.2022 года № 546.

Согласно документу, регулируемый тариф на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории Каменского округа установят в размере 5,11 рубля за 1 пасс./км, а на территории Камня-на-Оби — в размере 30 рублей за одну поездку.

Ранее водитель автобуса так торопился, что угодил в ДТП в Барнауле.

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