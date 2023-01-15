Прямиком из фильма. Что за автомобиль из Северной Ирландии продают за 8,5 млн рублей

DeLorean DMC-12 1981 года выпуска продают за 8,5 млн рублей в Красноярске. Владелец называет его «стилем на колесах». Объявление размещено на «Авито».

Об этом автомобиле мечтают все фанаты фильма «Назад в будущее» — именно он выступал в роли машины времени. DeLorean DMC-12, конечно, в будущее вас не отправит, но приятно порадует сохранившимся качеством.

Кузов автомобиля сделан из композита и оклеен снаружи листами неокрашенной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Это делает его устойчивым к коррозии. Салон же отделан кожей и тканью. Отличительная особенность авто — его двери типа «крыло чайки».

«Полностью оригинальный автомобиль в отличном состоянии», — заверяет продавец.

У DeLorean DMC-12 бензиновый двигатель на 2,8 л, механическая коробка передач и 150 лошадиных сил. Его пробег — 16 тыс. км.