23 марта
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Автоновости

Пьяный житель Алтая гонял на грузовике по селу, а на суде прикрылся маленькими детьми

В Алтайском крае мужчину осудили за очередное управление машиной в состоянии опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Житель Ребрихи 7 августа 2021 года ездил по улицам села на автомобиле ГАЗ-2705.

«Передвигался в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Молодому человеку было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, по результатам которого было обнаружено наличие абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого воздуха в размере 1.088 мг/л., что превышает возможную суммарную погрешность измерения и подтверждает состояние опьянения», — рассказали в ведомстве.

В суде мужчина вину признал в полном объеме и попросил не лишать его свободы, поскольку на иждивении находятся малолетние дети.

«Следует отметить, что водитель ранее дважды был осужден за аналогичные преступления», — подчеркнули в прокуратуре.

Суд принял во внимание все сведения и обстоятельства и отправил молодого человека в колонию общего режима на 1 год 6 месяцев 10 дней.

Осужденный и адвокат не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы. Однако в апелляционной инстанции Алтайского краевого суда не нашли оснований для отмены либо изменения приговора.

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