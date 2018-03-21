Автоновости

Реконструкцию перекрестка Ленина-Матросова в Барнауле могут отложить еще на год

Сегодня, 11:51.
Автоновости

В 2018 году в Барнауле скорее всего не будут расширять участок проспекта Ленина в районе перекрестка с улицей Матросова, как это предполагалось ранее. Финансирование работ перенесли на 2019 год. Администрация города заключила с подрядчиком соответствующее соглашение. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

Из соглашения и муниципального контракта следует, что такое решение власти приняли из-за "уменьшения бюджетных ассигнований".

Изначально (в сентябре 2017 года) план финансирования был таким:

  • 2017 год — 16,8 млн рублей;
  • 2018 год — 30,6 млн рублей;
  • 2019 год — 5,8 млн рублей.

Однако по факту в 2017 году власти заплатили подрядчику только 7 тыс. рублей. На самом перекрестке никаких работ горожане не увидели. В конце года представитель профильного комитета мэрии Дмитрий Симоненко сообщил altapress.ru, что основной объем работ выполнят в 2018 году.

Когда начнутся работы?

Из допсоглашения с подрядчиком от 25 января следует, что в реальности реконструкция может начаться только в 2019 году. В 2018 году чиновники смогут заплатить лишь 434 тыс. рублей. На 2019 год в плане значатся уже 46,2 млн рублей.

Как сообщил altapress.ru председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев, окончательно вопрос о том, в каком году реконструируют этот участок, еще не решен.

Почему могут перенести ремонт?

Администрации Барнаула нужно софинанировать масштабный ремонт дорог по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" (БКД). В 2018 году по ней полностью заменят асфальт как минимум на 36 улицах Барнаула.

Соответственно, на реконструкцию участка, который не попал в БКД, найти деньги непросто. Из-за этого администрация Барнаула была вынуждена даже значительно сократить бюджет на ямочный ремонт.

В общей сложности на работы по БКД власти в 2018 году направят 1,7 млрд рублей. Из них 675 млн рублей придут из федерального бюджета. Край должен добавить 675 млн. Доля города — 115 млн рублей.

Как реконструируют перекресток?

В сентябре 2017 года подряд на реконструкцию перекрестка за 53,3 млн рублей выиграла фирма "Дорожно-строительная компания-28".

После реконструкции на Ленина на месте зеленых насаждений между трамвайными рельсами и проезжей частью появится вторая полоса для поворота на ул. Матросова. Судя по схеме организации дорожного движения, по оставшимся двум полосам можно будет двигаться только прямо.

Проект реконструкции перекрестка Ленина-Матросова.
Проект реконструкции перекрестка Ленина-Матросова

На Матросова сделают дополнительную полосу для движения из центра, но через несколько десятков метров автомобилистам придется перестраиваться в один ряд.

Новые полосы для поворота или разворота организуют на перекрестке проспекта Ленина и улицы Аносова, а также перед переездом через пути у здания "Альфа-банка" (бывший Дом быта).

На проспекте Ленина должны заменить асфальт от путепровода до ул. Аносова, а также отремонтировать переезд через трамвайные пути.

Зачем это нужно?

Реконструкция участка должна уменьшить заторы, отмечают в мэрии. Сейчас в вечерний час пик на Ленина образуются пробки.

Дело в том, что поворачивать на Матросова здесь можно только из одной левой полосы. На ней скапливается большая очередь. А автобусы и троллейбусы, которые пытаются повернуть из средней полосы, не дают проехать по ней тем, кто двигается прямо.

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