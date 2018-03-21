Реконструкцию перекрестка Ленина-Матросова в Барнауле могут отложить еще на год

Из соглашения и муниципального контракта следует, что такое решение власти приняли из-за "уменьшения бюджетных ассигнований".

Изначально (в сентябре 2017 года) план финансирования был таким:

2017 год — 16,8 млн рублей;

2018 год — 30,6 млн рублей;

2019 год — 5,8 млн рублей.

Однако по факту в 2017 году власти заплатили подрядчику только 7 тыс. рублей. На самом перекрестке никаких работ горожане не увидели. В конце года представитель профильного комитета мэрии Дмитрий Симоненко сообщил altapress.ru, что основной объем работ выполнят в 2018 году.

Когда начнутся работы?

Из допсоглашения с подрядчиком от 25 января следует, что в реальности реконструкция может начаться только в 2019 году. В 2018 году чиновники смогут заплатить лишь 434 тыс. рублей. На 2019 год в плане значатся уже 46,2 млн рублей.

Как сообщил altapress.ru председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев, окончательно вопрос о том, в каком году реконструируют этот участок, еще не решен.

Почему могут перенести ремонт?

Администрации Барнаула нужно софинанировать масштабный ремонт дорог по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" (БКД). В 2018 году по ней полностью заменят асфальт как минимум на 36 улицах Барнаула.

Соответственно, на реконструкцию участка, который не попал в БКД, найти деньги непросто. Из-за этого администрация Барнаула была вынуждена даже значительно сократить бюджет на ямочный ремонт.

В общей сложности на работы по БКД власти в 2018 году направят 1,7 млрд рублей. Из них 675 млн рублей придут из федерального бюджета. Край должен добавить 675 млн. Доля города — 115 млн рублей.

Как реконструируют перекресток?

В сентябре 2017 года подряд на реконструкцию перекрестка за 53,3 млн рублей выиграла фирма "Дорожно-строительная компания-28".

После реконструкции на Ленина на месте зеленых насаждений между трамвайными рельсами и проезжей частью появится вторая полоса для поворота на ул. Матросова. Судя по схеме организации дорожного движения, по оставшимся двум полосам можно будет двигаться только прямо.

На Матросова сделают дополнительную полосу для движения из центра, но через несколько десятков метров автомобилистам придется перестраиваться в один ряд.

Новые полосы для поворота или разворота организуют на перекрестке проспекта Ленина и улицы Аносова, а также перед переездом через пути у здания "Альфа-банка" (бывший Дом быта).

На проспекте Ленина должны заменить асфальт от путепровода до ул. Аносова, а также отремонтировать переезд через трамвайные пути.

Зачем это нужно?

Реконструкция участка должна уменьшить заторы, отмечают в мэрии. Сейчас в вечерний час пик на Ленина образуются пробки.

Дело в том, что поворачивать на Матросова здесь можно только из одной левой полосы. На ней скапливается большая очередь. А автобусы и троллейбусы, которые пытаются повернуть из средней полосы, не дают проехать по ней тем, кто двигается прямо.

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